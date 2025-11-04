В украинском регионе рухнула часть энергосистемы В Харьковской области были повреждены энергообъект и предприятия теплогенерации

Энергетический объект и предприятия теплоснабжения в Харьковской области повреждены в результате ночных взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, инцидент произошел на территории Роганской общины.

Синегубов уточнил, что в настоящее время специалисты проводят оценку масштабов повреждений объектов инфраструктуры. В ночь на вторник во многих регионах Украины, включая Харьковскую область, была объявлена воздушная тревога. В ряде городов местные жители сообщали о взрывах.

Ранее политолог Александр Дудчак говорил, что Европа не имеет возможности оказать помощь энергетическому сектору Украины в восстановлении электроснабжения и отопления перед началом зимы. Он отметил, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением запчастями для энергетических объектов.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии для NEWS.ru сообщил, что зимой Украина будет вынуждена экономить электроэнергию, подавая ее в жилые дома всего на два часа в сутки. Он также допустил сценарий с поочередным подключением разных районов к электроснабжению.