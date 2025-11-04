Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 17:50

В украинском регионе рухнула часть энергосистемы

В Харьковской области были повреждены энергообъект и предприятия теплогенерации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Энергетический объект и предприятия теплоснабжения в Харьковской области повреждены в результате ночных взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, инцидент произошел на территории Роганской общины.

Синегубов уточнил, что в настоящее время специалисты проводят оценку масштабов повреждений объектов инфраструктуры. В ночь на вторник во многих регионах Украины, включая Харьковскую область, была объявлена воздушная тревога. В ряде городов местные жители сообщали о взрывах.

Ранее политолог Александр Дудчак говорил, что Европа не имеет возможности оказать помощь энергетическому сектору Украины в восстановлении электроснабжения и отопления перед началом зимы. Он отметил, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением запчастями для энергетических объектов.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии для NEWS.ru сообщил, что зимой Украина будет вынуждена экономить электроэнергию, подавая ее в жилые дома всего на два часа в сутки. Он также допустил сценарий с поочередным подключением разных районов к электроснабжению.

Харьковская область
повреждения
предприятия
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жульничество!»: Маск раскрыл крупную аферу на выборах мэра Нью-Йорка
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ
Путин пообещал школьнику помочь с поступлением
Отопление начнут включать вовремя? Новые штрафы в сфере ЖКХ, детали
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании
Академику сохранили приговор в пять лет
«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа
Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами
В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства
Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках
Названо имя самого перспективного аристократа в мире
Путин наградил орденом Дружбы журналиста из Италии Бертолази
Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии
На МКАД внезапно ограничили движение
Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков
«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны
ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку
В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул
В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.