08 ноября 2025 в 03:53

Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области

SHOT: над Саратовской областью прозвучало около 10 взрывов, работает ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовской областью прозвучало около 10 взрывов. По предварительным данным канала, это была попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

SHOT заявил, что системы противовоздушной обороны перехватили и сбили несколько воздушных целей. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее силы ПВО Минобороны России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик 12 лет получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, мальчик находится под присмотром медиков. Хинштейн осудил «подлые атаки» ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.

