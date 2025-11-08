Бойцы ВС России отбили улицу Леси Украинки

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российские военные установили полный контроль над улицей Леси Украинки в западной части Купянска, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. Как информирует Минобороны РФ, в ходе операции были ликвидированы 10 украинских солдат, пытавшихся удержать свои позиции в этом районе Харьковской области.

Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска от ВСУ. Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем, — сказал Лаврик.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные планируют завершить освобождение восточной части Купянска в течение пяти ближайших дней. Подразделениям ВС России предстоит провести зачистку примерно 50 строений. При этом продолжаются попытки сопротивления со стороны ВСУ.

До этого поступили сведения о полном нарушении логистических маршрутов частей ВСУ в районе Купянска. Киев пытается организовать снабжение блокированных в городе подразделений с помощью воздушных перебросок грузов беспилотниками. Также отмечается, что украинские части оказались разделены по разным берегам реки Оскол, что создает дополнительные сложности в организации снабжения и маневрирования. Минобороны России не комментировало эти данные.

