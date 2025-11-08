Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:37

Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым

Певец Игорь Николаев заявил о родственной любви с телеведущим Юрием Николаевым

Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Композитор Игорь Николаев заявил, что у них с телеведущим Юрием Николаевым были особые отношения. По словам артиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, их связывали не просто дружеские, а практически родственные чувства.

Исполнитель отметил, что с юмором относился к совпадению своего отчества «Юрьевич» с именем телеведущего. Они часто шутили, что Николаев привел на телевидение «сына» по блату, что и стало одной из причин, по которой певец называл себя его «сыночком».

Это было больше, чем дружба. Это была какая-то любовь фактически родственная. Мы однофамильцы, у нас такие совпадения. Ему хотелось иметь такого сынка, мне хотелось иметь такого папу, — признался музыкант.

Также он поделился воспоминаниями о съемках, упомянув большое интервью, которое дал Николаеву для проекта Первого канала «Честное слово». Певец признался, что это была потрясающая беседа.

Казалось, что знаешь человека много лет, и вдруг он спрашивает такие вещи, на которые ты сначала даже не находишь ответа, — сказал композитор.

Супруга Игоря Николаева Юлия в свою очередь рассказала, что семья телеведущего часто заходила к ним в гости. Передачу «Утренняя звезда», которую вел артист, она назвала достоянием российской общественности. Сам композитор добавил, что супруги Николаевы были для них фактически членами семьи.

Это наш хороший друг, который иногда звонил. С супругой они приезжали к нам в гости, практически были членами нашей семьи, — резюмировал певец.

Ранее вдова Николаева Элеонора с трудом нашла слова на прощании с артистом. По ее словам, телеведущий всегда работал «на разрыв». Она также поблагодарила всех, кто выразил уважение покойному. Племянница Николаева добавила, что ее дядя очень любил жизнь и излучал ее словно свет.

