07 ноября 2025 в 10:45

Новогодние праздники переносят: январские каникулы 2025-2026 года больше не будут такими, как раньше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские граждане встретят Новый 2026 год с длинными выходными. Согласно официальным данным, новогодние каникулы стартуют 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026 года, пишет News.ru. Выходной день 31 декабря объявлен благодаря переносу субботы 5 января на предыдущий год, что позволило россиянам продлить отдых до максимума.

Рабочий режим возобновится только 12 января, а оставшиеся дни месяца пройдут в обычном рабочем ритме. Январь традиционно считается самым коротким рабочим периодом в году: из-за длительных праздников фактически рабочая неделя продлится всего 15 дней. Проект производственного календаря на 2026 год утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ устанавливает особые условия трудовых графиков в ближайшие годы.

Согласно расписанию, государственные праздники выпадут следующим образом:

  • Февраль: День защитника Отечества отмечается в понедельник, поэтому граждане отдохнут три дня подряд с 21 по 23 февраля.
  • Март: Международный женский день приходится на воскресенье, выходной переносят на понедельник, что позволяет россиянам провести три дня отпуска с 7 по 9 марта.
  • Май: Две коротких рабочей недели ожидаются в связи с праздниками Первомай и День Победы, в обоих случаях выходные охватывают три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая соответственно.
  • Июнь: Днем России отмечают 12 июня, следовательно, отдых длится с 12 по 14 июня.
  • Ноябрь: День народного единства отмечен единственным выходным днем — 4 ноября.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме сделали заявление по летним каникулам в 2026-м: дети в бешенстве, а родители счастливы.

