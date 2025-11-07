В Госдуме сделали заявление по летним каникулам в 2026-м: дети в бешенстве, а родители счастливы

В Госдуме сделали заявление по летним каникулам в 2026-м: дети в бешенстве, а родители счастливы. Игорь Антропенко, депутат Государственной думы, выразил мнение о целесообразности оптимизации школьных каникул для улучшения образовательного процесса школьников, пишет News.ru. Он подчеркнул важность организации занятий по обучению программированию и развитию навыков игры в шахматы в дни зимних и весенних каникул.

Антропенко выступил с инициативой сокращения длительности летних каникул до двух месяцев, считая, что это повысит эффективность подготовки учащихся. Особое внимание он уделил возможностям педагогов творческих дисциплин, таких как музыка, искусство, физкультура и труд, отметив, что они не заняты проведением госэкзаменов в летний период и могут полноценно организовывать обучение детей в другое время года.

Эта мера, по мнению депутата, поможет решить проблему нехватки контроля за школьниками в летний период, когда родители не имеют возможности уделять детям постоянное внимание. Решение направлено на повышение эффективности учебного процесса и развитие способностей учеников вне стен школы.

Ранее ученый секретарь ФГБНУ кандидат биологических наук Оксана Адамовская, рассказала чем грозит уменьшение летних каникул для школьников. Подробнее — в материале News.ru.