В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул Депутат Антропенко: летние каникулы можно оптимизировать под учебу

Школьные каникулы можно оптимизировать под учебу, заявил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, в это время дети могли бы изучать программирование и заниматься шахматами.

Если рассматривать это с точки зрения занятости детей летом, то прекрасная инициатива, поскольку у многих родителей нет возможности присматривать за детьми все лето или отправить их в лагерь по той или иной причине, — сказал он.

Депутат обратил внимание на проблему нагрузки учителей, которые будут преподавать творческие предметы. Однако, как отметил Антропенко, учителя изобразительного искусства, музыки, физкультуры и труда в летние месяцы не задействованы на государственных экзаменах.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.

В ответ на это депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что делать июнь учебным месяцем у школьников не стоит. По его мнению, при российском климате лето — главный ресурс оздоровления, и сокращать его нежелательно.