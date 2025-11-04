Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 18:31

В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул

Депутат Антропенко: летние каникулы можно оптимизировать под учебу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьные каникулы можно оптимизировать под учебу, заявил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, в это время дети могли бы изучать программирование и заниматься шахматами.

Если рассматривать это с точки зрения занятости детей летом, то прекрасная инициатива, поскольку у многих родителей нет возможности присматривать за детьми все лето или отправить их в лагерь по той или иной причине, — сказал он.

Депутат обратил внимание на проблему нагрузки учителей, которые будут преподавать творческие предметы. Однако, как отметил Антропенко, учителя изобразительного искусства, музыки, физкультуры и труда в летние месяцы не задействованы на государственных экзаменах.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.

В ответ на это депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что делать июнь учебным месяцем у школьников не стоит. По его мнению, при российском климате лето — главный ресурс оздоровления, и сокращать его нежелательно.

Россия
Госдума
каникулы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жульничество!»: Маск раскрыл крупную аферу на выборах мэра Нью-Йорка
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ
Путин пообещал школьнику помочь с поступлением
Отопление начнут включать вовремя? Новые штрафы в сфере ЖКХ, детали
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании
Академику сохранили приговор в пять лет
«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа
Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами
В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства
Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках
Названо имя самого перспективного аристократа в мире
Путин наградил орденом Дружбы журналиста из Италии Бертолази
Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии
На МКАД внезапно ограничили движение
Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков
«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны
ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку
В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул
В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.