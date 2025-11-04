В Госдуме поставили точку в споре о сокращении летних каникул на месяц

Депутат Вассерман выступил против идеи сделать июнь учебным месяцем

Делать июнь учебным месяцем у школьников не стоит, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, при российском климате лето — главный ресурс оздоровления, и сокращать его нежелательно.

С нашим климатом лето — главный ресурс оздоровления. И терять его крайне нежелательно. Все эти творческие дисциплины вроде пения и физкультуры необходимо вести на протяжении всего учебного года, ибо они разбавляют другие предметы. Они позволяют сосредоточиться на других аспектах школьной жизни, — добавил парламентарий.

Он отметил, что в таком случае общее напряжение у школьника будет меньше. Если распределять эти предметы в течение всего года, то эффективность обучения будет выше, отметил Вассерман.

Не случайно чередуют в течение дня разные предметы, а не посвящают день одному. Мы еще не обсуждали этот вопрос в комитете по просвещению. На мой взгляд, перечисленного мною достаточно, чтобы выступить против этого предложения, — подытожил депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.