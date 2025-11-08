Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:58

Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней

Депутат Чаплин: осенью дачники обязаны наладить отвод дождевой воды от корней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью садоводы должны обеспечить отвод лишней дождевой воды от корневых систем, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в данный период обильные осадки переувлажняют почву, из-за чего растения не получают достаточное количество кислорода.

Обильные осенние осадки несут в себе несколько угроз для плодовых деревьев, кустарников и многолетних посадок. Главная опасность — это переувлажнение корневой системы. Когда почва перенасыщена влагой, корни растений перестают получать достаточное количество кислорода и начинают подгнивать. Это ослабляет растение и делает его уязвимым перед зимними морозами, — отметил Чаплин.

Собеседник напомнил, что сырая и прохладная погода создает идеальные условия для распространения различных видов гнилей и других грибковых инфекций. Споры этих заболеваний зимуют в коре, опавшей листве и верхних слоях почвы, а с приходом весны атакуют ослабленные растения, напомнил депутат.

В первую очередь необходимо обеспечить отвод лишней воды от корневых систем. Если на участке есть низины, где скапливается влага, следует прокопать неглубокие дренажные канавки. Особенно это важно для косточковых культур, таких как вишня и слива, которые особенно чувствительны к переувлажнению, — рассказал Чаплин.

Побелка штамбов и скелетных ветвей плодовых деревьев поздней осенью — это обязательная процедура, посоветовал парламентарий. Она не только защищает кору от зимних солнечных ожогов, но и уничтожает вредителей и возбудителей болезней, которые могли поселиться в трещинах коры во влажную погоду, считает депутат.

Ранее Чаплин заявил, что дачную печь необходимо оборудовать датчиками дыма, которые обеспечат ее безопасную эксплуатацию. По его словам, правильная установка печи позволит предотвратить большинство неприятных происшествий.

