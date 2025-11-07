Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 09:35

Ленивый завтрак за 10 минут. Нужны половинка батона и сыр — обалденные чесночно-сырные гренки: просто и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть такие простые блюда, которые способны творить настоящие чудеса. Кажется, что может быть проще обычного хлеба? Но стоит лишь проявить немного фантазии — и он превращается в хрустящие, ароматные чесночные гренки с сыром, от которых невозможно оторваться. Это идеальная закуска к пиву, супу или просто как самостоятельный перекус с чашкой чая. Они готовятся за считаные минуты из самых доступных продуктов, которые почти всегда есть под рукой. А волшебный аромат чеснока и растопленного сыра, разносящийся по кухне, создает невероятное ощущение уюта и предвкушения настоящего гастрономического удовольствия.

Для начала возьмите батон белого хлеба (лучше вчерашний) и нарежьте его ломтиками толщиной около 1,5–2 сантиметров. Теперь приготовим чесночную пасту: три зубчика чеснока мелко порубите или пропустите через пресс и смешайте с 50 граммами размягченного сливочного масла. Добавьте щепотку соли и по желанию немного сушеной зелени, например, петрушки. Этой душистой смесью обильно намажьте каждый ломтик хлеба с обеих сторон. Разогрейте сковороду без масла (можно использовать гриль) и выложите хлеб. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой и хрустящей корочки. В самом конце, когда гренки почти готовы, снимите сковороду с огня и обильно посыпьте их 70–80 граммами тертого твердого сыра. Накройте крышкой на пару минут, чтобы сыр красиво расплавился. Подавайте сразу же, пока они горячие и невероятно ароматные.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
гренки
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
