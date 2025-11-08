Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 15:04

Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству

Эрик Трамп: биткоин дал простым людям финансовую свободу

Эрик Трамп Эрик Трамп Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын президента США и исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп заявил о своей уверенности в биткоине и его положительном влиянии на мировое сообщество, сообщает Benzinga со ссылкой на подкаст Full Send Podcast. Он высоко оценил перспективы криптовалюты, отметив ее способность предоставлять финансовую независимость широким слоям населения.

Угадайте, у кого нет рычагов влияния? У людей, у которых нет недвижимости. У обычных людей, у молодых студентов, и так далее. И вдруг криптоактивы дают им финансовую свободу, — сказал сын американского лидера.

Ранее криптобиржа Binance зафиксировала падение стоимости биткоина ниже психологически важной отметки в $100 тыс. (около 8,1 млн рублей) впервые с 23 июня 2025 года. По данным на 23:21 по московскому времени, первая криптовалюта торговалась на уровне $99,8 тыс., в то время как Ethereum подешевел на 13%, достигнув стоимости около $3,1 тыс. (около 251 тыс. рублей).

Кроме того, стало известно, что президент США Дональд Трамп владеет крупным пакетом биткоинов общей стоимостью около $870 млн (более 70,6 млрд рублей). Глава Белого дома входит в число наиболее значительных мировых инвесторов в данную цифровую валюту.

