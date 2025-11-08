Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии

Появились кадры из города Рио-Бонито-ду-Игуасу в штате Парана на юге Бразилии, разрушенного мощным торнадо. Как сообщает CNN Brasil, пострадали по меньшей мере 130 человек, еще пять погибли. Очевидцы запечатлели на видео разрушенные дома, упавшие фонарные столбы и выдернутые с корнем деревья.

Отмечается, что скорость ветра составляла от 180 до 250 километров в час, но в некоторых районах города эти показатели могли быть значительно превышены. По предварительным данным, 30 местных жителей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сформировавшаяся между Парагваем и югом Бразилии интенсивная система низкого давления способствовала движению холодного фронта <...>. В результате было зафиксировано несколько сильных штормов, — отметили в пресс-службе правительства Параны.

Ранее сильный ураган повредил жилой дом в Октябрьском районе Новосибирска. Порыв ветра сорвал остекление с балкона квартиры на шестом этаже. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого более 40 человек погибли в странах Карибского региона из-за разрушительного урагана «Мелисса». Среди жертв есть жители Ямайки, Доминиканской Республики и Гаити. Ураган занял третье место в истории по своей интенсивности: порывы ветра достигали 295 км/ч.