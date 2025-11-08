Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 15:04

Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии

Фото: IMAGO/Joa Souza/TASS

Появились кадры из города Рио-Бонито-ду-Игуасу в штате Парана на юге Бразилии, разрушенного мощным торнадо. Как сообщает CNN Brasil, пострадали по меньшей мере 130 человек, еще пять погибли. Очевидцы запечатлели на видео разрушенные дома, упавшие фонарные столбы и выдернутые с корнем деревья.

Отмечается, что скорость ветра составляла от 180 до 250 километров в час, но в некоторых районах города эти показатели могли быть значительно превышены. По предварительным данным, 30 местных жителей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сформировавшаяся между Парагваем и югом Бразилии интенсивная система низкого давления способствовала движению холодного фронта <...>. В результате было зафиксировано несколько сильных штормов, — отметили в пресс-службе правительства Параны.

Ранее сильный ураган повредил жилой дом в Октябрьском районе Новосибирска. Порыв ветра сорвал остекление с балкона квартиры на шестом этаже. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого более 40 человек погибли в странах Карибского региона из-за разрушительного урагана «Мелисса». Среди жертв есть жители Ямайки, Доминиканской Республики и Гаити. Ураган занял третье место в истории по своей интенсивности: порывы ветра достигали 295 км/ч.

Бразилия
ураганы
торнадо
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян покусали опасные существа на Филиппинах
Поезд Деда Мороза заметили в Москве перед новогодним туром
На Украине полностью закрыли границу
Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме
Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству
Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии
Путин прислал венок на похороны Николаева
Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней
Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать
Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева
Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве
«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Под Иркутском автобус снес столб, едва не раздавил людей и попал на видео
«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев
Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке
Что делать с опавшей листвой: превращаем осенний мусор в золото для сада
Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года
Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым
«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.