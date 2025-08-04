Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 20:50

Появилось жуткое видео, как небо «всосало» землю в Китае

В Китае ураган закрутил землю в огромную воронку и попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Китая столкнулись с сильным наводнением, пишет Reuters. На этом фоне на севере страны прошелся торнадо, разрушивший легкие постройки и оставивший людей без электричества. Буря случилась рядом с городом Чифэн.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, как песчаная воронка тянется от земли до облаков, визуально «соединяя» небо и землю. В вихре также виден бросаемый потоками стихии мусор.

Отмечается, что при наводнении погибли не менее 30 человек. В Пекине объявлен самый высокий уровень опасности наводнений для всего города после того, как в шести пригородных районах был объявлен красный уровень опасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти подготовиться к наихудшему сценарию на фоне наводнений, обрушившихся на север и юг страны. Он поручил ускорить переселение людей из опасных зон. На ликвидацию последствий стихийных бедствий правительство выделило 350 млн юаней (3,84 млрд рублей).

Ранее сильный ветер повалил деревья в Березниковском округе Пермского края. Стихия обрушилась на палаточный лагерь, где отдыхали туристы. По словам очевидцев, в результате ураганного порыва дерево задело палатки и повредило один из автомобилей.
Китай
ураганы
торнадо
смерчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист предупредил, чем грозит Москве переезд госкомпаний в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Плавающие на лодке по улице петербуржцы попали на видео
«Получают пособия, паразитируют»: в ФРГ предложили выгнать 1 млн украинцев
Несколько человек погибли при ударе ВСУ по коммунальщикам в ЛНР
В Центробанке отчитались об «охоте на пирамиды»
Парламент Гагаузии соберется на внеочередном заседании
Политолог раскрыл, чего ожидать от визита Уиткоффа в Москву
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.