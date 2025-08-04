Появилось жуткое видео, как небо «всосало» землю в Китае В Китае ураган закрутил землю в огромную воронку и попал на видео

Жители Китая столкнулись с сильным наводнением, пишет Reuters. На этом фоне на севере страны прошелся торнадо, разрушивший легкие постройки и оставивший людей без электричества. Буря случилась рядом с городом Чифэн.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, как песчаная воронка тянется от земли до облаков, визуально «соединяя» небо и землю. В вихре также виден бросаемый потоками стихии мусор.

Отмечается, что при наводнении погибли не менее 30 человек. В Пекине объявлен самый высокий уровень опасности наводнений для всего города после того, как в шести пригородных районах был объявлен красный уровень опасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти подготовиться к наихудшему сценарию на фоне наводнений, обрушившихся на север и юг страны. Он поручил ускорить переселение людей из опасных зон. На ликвидацию последствий стихийных бедствий правительство выделило 350 млн юаней (3,84 млрд рублей).

Ранее сильный ветер повалил деревья в Березниковском округе Пермского края. Стихия обрушилась на палаточный лагерь, где отдыхали туристы. По словам очевидцев, в результате ураганного порыва дерево задело палатки и повредило один из автомобилей.