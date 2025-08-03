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03 августа 2025 в 16:19

Рухнувшие из-за урагана деревья едва не убили туристов в палаточном лагере

В Пермском крае падающие деревья чуть не убили отдыхающих с палатками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сильный ветер повалил деревья в Березниковском округе Пермского края. Стихия обрушилась на палаточный лагерь, где отдыхали туристы, сообщает паблик «Типичные Березняки». По словам очевидцев, в результате ураганного порыва дерево задело палатки и повредило один из автомобилей.

Инцидент произошел 2 августа возле поселка Огурдино и Черного озера, где любят отдыхать местные жители. Внезапный ливень с порывами ветра застал туристов врасплох. Несколько деревьев были сломаны и рухнули в непосредственной близости от отдыхающих.

Кроме того, стихия на время отрезала их от автомобилей, так как поваленные деревья перегородили дорогу, ведущую к ним. Туристам пришлось самим расчищать путь с помощью пил и топоров.

Ранее момент падения дерева на оживленную трассу в Ярославле попал на видео. Инцидент произошел на Тутаевском шоссе во время мощного шторма. Огромное дерево рухнуло на проезжую часть и едва не накрыло автобус, который чудом проскочил под ветками. Водителю, снимавшему происходящее на камеру, также удалось избежать столкновения.

Пермский край
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ветер
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палатки
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