В Ярославле огромное дерево упало на оживленную улицу во время шторма

В Ярославле огромное дерево упало на оживленную улицу во время шторма

Кадры с падением дерева на оживленную автомагистраль в Ярославле опубликовал Telegram-канал «Ярославль онлайн». На видео запечатлен момент, когда на город обрушился мощный шторм. Уточняется, что инцидент произошел на Тутаевском шоссе.

Огромное дерево нагибается под порывами ветра и в какой-то момент падает прямо на едущий по дороге автобус, который чудом успевает проехать под накрывающими его ветками. Водителю, который снимал происходящее на камеру из своей машины, также удается увернуться от рухнувшего гиганта.

Накануне, 8 июля, появилось видео, на котором мощный ураганный ветер повалил в Ярославле детскую площадку во дворе жилого дома. Уточняется, что инцидент произошел на улице Энергетиков.

До этого стало известно, что по меньшей мере двое детей пострадали из-за ураганного ветра в ряде российских регионов. В Подмосковье получила травмы 12-летняя девочка, находившаяся в машине, а в Ярославле пострадал девятилетний мальчик.

Ранее сообщалось, что рядом с деревней Сокольники в Истринском районе Московской области вышка сотовой связи упала прямо на шоссе. Движение по автотрассе было полностью перекрыто.