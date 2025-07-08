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08 июля 2025 в 19:27

Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео

В Ярославле штормовой ветер снес детскую площадку во дворе дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославле мощный ураганный ветер повалил детскую площадку во дворе жилого дома, видео с разгулом стихии опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль». Уточняется, что инцидент произошел на улице Энергетиков.

На кадрах видно, как ураган раскачивает качели и горку. Некоторое время конструкция ползет по покрытию из резиновой крошки, в какой-то момент она заваливается на бок и падает.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере двое детей пострадали из-за ураганного ветра в ряде российских регионов. В Подмосковье получила травмы 12-летняя девочка, находившаяся в машине, а в Ярославле пострадал девятилетний мальчик.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге на женщину обрушилось дерево во время урагана. Происшествие зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения. ЧП случилось в Александровском парке на Петроградской стороне.

В Москве 2 июля на 10-летнюю школьницу упало дерево. Инцидент произошел в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. В результате происшествия девочка потеряла сознание.

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