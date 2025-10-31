Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:12

Выросло число жертв мощного урагана «Мелисса»

WP: более 40 человек погибли в Карибском регионе из-за урагана «Мелисса»

Фото: Jamaica Observer/XinHua/Global Look Press

Более 40 человек погибли в странах Карибского региона из-за разрушительного урагана «Мелисса», сообщила газета The Washington Post. Среди жертв есть жители Ямайки, Доминиканской Республики и Гаити.

Как отметило издание, число жертв может увеличиться, так как в этих странах продолжают разбирать завалы. По данным специалистов, скорость ветра в эпицентре урагана составляла 82 м/с. В настоящее время он движется вглубь Атлантики, при этом его мощность ослабла.

Ранее сообщалось, что отель Brisas Guardalavaca на Кубе, где останавливались российские туристы, серьезно пострадал из-за урагана «Мелисса». Стихия обрушилась на провинцию Ольгин, где расположен отель. Скорость ветра достигала 195 км/ч, что привело к значительным разрушениям. При этом число жертв урагана среди жителей стран Карибского бассейна было не менее 30 человек.

До этого стало известно, что более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

