Названо число жертв разрушительного урагана «Мелисса»

Более 30 человек стали жертвами мощного урагана «Мелисса», который прошел по нескольким странам Карибского региона, сообщил телеканал NBC. Больше всего погибших в Гаити — 25.

Как отметил канал, несколько жертв есть также в Доминиканской Республике и на Ямайке. В настоящее время «Мелисса» движется в сторону Багамских островов, после ослабления скорость ветра в его эпицентре равняется 28 м/с.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что более 735 тыс. человек были эвакуированы из-за приближающегося к острову урагана «Мелисса». По его словам, работы по оказанию помощи населению продолжаются.

До этого проживающий на Ямайке российский гражданин Денис рассказал, что островное государство было объявлено зоной стихийного бедствия после разрушительного урагана «Мелисса», который нанес серьезный урон сельскому хозяйству. Он отметил, что также урон получила туристическая инфраструктура.

Наряду с этим сообщалось, что «Мелисса» может затронуть жизни около 1,5 млн человек. Ожидалось, что он нес катастрофическое количество осадков — до одного метра.