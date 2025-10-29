Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:51

«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке

SHOT: от урагана «Мелисса» на Ямайке больше всего пострадало сельское хозяйство

Фото: Goes-19/Cira/Noaa/Global Look Press

Ямайка была объявлена зоной стихийного бедствия после прохождения разрушительного урагана «Мелисса», он нанес серьезный урон сельскому хозяйству, заявил проживающий на острове российский гражданин Денис в разговоре с Telegram-каналом SHOT. По его словам, также урон получила и туристическая инфраструктура.

Беда этого урагана в том, что он очень медленный. Обычно ураганы пролетают моментально и оставляют разрушение. Этот ураган, он прямо терзает Ямайку. Ураган прошелся по району, где расположено сельское хозяйство всего острова, всего государства. И оно по факту будет уничтожено полностью. Все, что попало в эпицентр, все затопило, все снесло. Там не осталось практически домов целых, от слова совсем, — сказал Денис.

Посольство России на Ямайке не зафиксировало обращений от соотечественников в связи с ураганом «Мелисса». Пресс-секретарь дипломатического представительства Константин Пашуто уточнил, что обстановка в столичном регионе пока не достигла критического уровня, однако в отдельных районах острова сложилась опасная ситуация. По данным дипломата, на Ямайке постоянно проживает около 100 граждан Российской Федерации, включая 20 сотрудников дипломатической миссии.

