28 октября 2025 в 20:55

Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»

Посольство: обращения от россиян по поводу урагана «Мелисса» не поступали

Фото: Adolfo Jasso/XinHua/Global Look Press

Посольство России на Ямайке не получало обращений от граждан РФ в связи с ураганом «Мелисса», сообщил пресс-секретарь диппредставительства Константин Пашуто в комментарии ТАСС. Он отметил, что ситуация в столичном регионе пока остается некритической, однако в ряде районов острова уже опасна. На острове проживает около 100 российских граждан, включая 20 сотрудников дипмиссии.

Нет, пока никаких обращений в этой связи не поступало, — уточнил дипломат.

По словам Пашуто, само посольство расположено вне береговой линии, остальные россияне живут в разных частях Ямайки. Он добавил, что подобного по силе урагана остров прежде не переживал, поэтому последствия могут быть серьезными.

Дипломат уточнил, что эпицентр урагана пройдет примерно в 200 километрах к западу от Ямайки, а затем «Мелисса» направится в сторону Кубы. Местные власти закрыли аэропорты, оставив открытым лишь небольшой аэропорт имени Яна Флеминга для возможной эвакуации. Жителей просят укрываться в безопасных местах и не приближаться к побережью.

Пашуто напомнил, что регион Карибского моря в это время года подвержен ураганам, однако ранее они обходили Ямайку стороной. Последний крупный ураган — «Гилберт» 1988 года — разрушил остров, на восстановление которого ушло около десяти лет.

Ранее стало известно, что «Мелисса» может затронуть жизни около 1,5 млн человек. Ураган уже приближается к Карибскому региону. Ожидается, что он принесет катастрофическое количество осадков — до одного метра.

