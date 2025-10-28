Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе IFRC: ураган «Мелисса» может затронуть жизни 1,5 млн человек

Мощный ураган «Мелисса», который уже окрестили штормом века, может затронуть жизни около 1,5 млн человек, сообщили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Отмечается, что стихия приближается к Карибскому региону.

Ожидается, что ураган принесет катастрофическое количество осадков — до одного метра. При этом скорость ветра в его эпицентре будет достигать 300 километров в час.

Ранее стало известно, что более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

Кроме того, два человека погибли во Франции в результате шторма «Эми». Стихийное бедствие затронуло северные и северо-западные регионы, это привело к значительным разрушениям. Первой жертвой стал 48-летний мужчина, тело которого обнаружили на побережье в районе Этрета департамента Приморская Сена. Второй погибший — 25-летний молодой человек, чей автомобиль был разрушен упавшим деревом в департаменте Эн.