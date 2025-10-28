Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 17:51

Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона

Свыше 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке, пишет Telegram-канал Mash. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

Ураган достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 282 км/ч, что позволяет считать «Мелиссу» потенциально сильнейшим тропическим циклоном в истории Ямайки. Местные власти организовали эвакуацию населения в 900 убежищ, большинство из которых представляют переоборудованные школьные здания из-за недостатка специализированных помещений.

Количество российских туристов на Ямайке традиционно невелико. Общий ежегодный турпоток находится на уровне свыше 4 млн человек, граждан РФ среди них — примерно 6 тыс. человек.

Ранее два человека погибли во Франции в результате шторма «Эми». Стихийное бедствие затронуло северные и северо-западные регионы, это привело к значительным разрушениям. Первой жертвой стал 48-летний мужчина, тело которого обнаружили на побережье в районе Этрета департамента Приморская Сена. Второй погибший — 25-летний молодой человек, чей автомобиль был разрушен упавшим деревом в департаменте Эн.

Ямайка
ураганы
циклоны
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сбере оценили потери банков при вводе НДС на оплату картой
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.