Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона Свыше 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке

Более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке, пишет Telegram-канал Mash. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

Ураган достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 282 км/ч, что позволяет считать «Мелиссу» потенциально сильнейшим тропическим циклоном в истории Ямайки. Местные власти организовали эвакуацию населения в 900 убежищ, большинство из которых представляют переоборудованные школьные здания из-за недостатка специализированных помещений.

Количество российских туристов на Ямайке традиционно невелико. Общий ежегодный турпоток находится на уровне свыше 4 млн человек, граждан РФ среди них — примерно 6 тыс. человек.

Ранее два человека погибли во Франции в результате шторма «Эми». Стихийное бедствие затронуло северные и северо-западные регионы, это привело к значительным разрушениям. Первой жертвой стал 48-летний мужчина, тело которого обнаружили на побережье в районе Этрета департамента Приморская Сена. Второй погибший — 25-летний молодой человек, чей автомобиль был разрушен упавшим деревом в департаменте Эн.