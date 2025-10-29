Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:31

Более 700 тыс. человек эвакуировали на Кубе из-за мощного урагана

Более 735 тыс. человек эвакуировали на Кубе из-за урагана «Мелисса»

Фото: Ernesto Mastrascusa/EPA/ТАСС

Более 735 тыс. человек эвакуировали на Кубе из-за приближающегося урагана «Мелисса», сообщил в соцсети X президент страны Мигель Диас-Канель. По его словам, работы по оказанию помощи населению продолжаются.

Более 735 тыс. человек эвакуированы, и работы все еще продолжаются, — написал Диас-Канель.

Ранее проживающий на Ямайке российский гражданин Денис рассказал, что островное государство было объявлено зоной стихийного бедствия после разрушительного урагана «Мелисса», который нанес серьезный урон сельскому хозяйству. Он отметил, что также урон получила туристическая инфраструктура.

До этого стало известно, что «Мелисса» может затронуть жизни около 1,5 млн человек. Ураган уже нагрянул в Карибский регион. Ожидается, что он несет катастрофическое количество осадков — до одного метра.

Кроме того, сообщалось, что более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

Куба
ураганы
эвакуации
президенты
Мигель Диас-Канель
