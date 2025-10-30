Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:57

Отель с российскими туристами разнесло ураганом

SHOT: кубинский отель с российскими туристами пострадал от урагана «Мелисса»

Ураган «Мелисса» Ураган «Мелисса» Фото: Goes-19/Cira/Noaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отель Brisas Guardalavaca в Кубе, где останавливались российские туристы, серьезно пострадал из-за урагана «Мелисса», передает Telegram-канал SHOT. Стихия обрушилась на провинцию Ольгин, где расположен отель. Скорость ветра достигала 195 км/ч, что привело к значительным разрушениям.

По информации канала, ураган оставил заметные следы на территории отеля: фасад здания был поврежден, а пальмы вырваны с корнем. Пляж и местный бассейн оказались непригодными для купания из-за загрязнения воды.

В ближайшее время в отель прибудут новые российские туристы, которые будут удивлены его плачевным состоянием. Стоимость туров в этот отель может достигать 200 тыс. рублей за 10 дней для двух человек.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что российские туристы не отказываются от поездок на Кубу, несмотря на ураган. По его словам, природные катаклизмы могут завершиться в ближайшее время. На данный момент тревожных сигналов от туристов не поступало. Туристические компании рекомендуют следить только за официальной информацией и следовать рекомендациям местных властей.

Куба
ураганы
туристы
россияне
