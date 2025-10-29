Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу Член РСТ Горин: российские туристы не отменяют поездки на Кубу из-за урагана

Российские туристы не отказываются от поездок на Кубу, несмотря на ураган, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, природные катаклизмы могут завершиться в ближайшее время.

Особенность урагана на Кубе как раз в том, что он нанес большой ущерб Ямайке. Здесь нужно понимать, с какой силой и с какими последствиями он будет проходить через остров. Никаких запросов или аннуляций туров мы пока не фиксируем. Наш опыт показывает, что туристы доверяют только достоверной информации, и все понимают, все-таки стихийные бедствия — это, как правило, очень краткосрочное явление, бывает, длятся меньше одного дня, — поделился Горин.

Он подчеркнул, что последствия урагана предсказать невозможно, поскольку ситуация будет анализироваться по мере ее развития, однако на данный момент от туристов не поступало тревожных сигналов. По его словам, если появятся какие-либо предупреждения или рекомендации, туристические компании будут их неукоснительно соблюдать.

На данный момент мы следим за развитием событий. Мы рекомендуем руководствоваться только официальной информацией и следовать рекомендациям местных властей. Важно быть на связи с туркомпаниями, с отелями, когда происходят стихийные бедствия, — резюмировал Горин.

Ранее президент Кубы заявил, что более 735 тыс. человек были эвакуированы из-за приближающегося к острову урагана «Мелисса». По его словам, работы по оказанию помощи населению продолжаются.