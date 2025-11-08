Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:44

«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев

Пельш: Николаев разрешал подчиненным все, когда был продюсером

Телеведущий Юрий Николаев был «никаким» начальником из-за своей доброты, рассказал его коллега по цеху Валдис Пельш во время церемония прощания со знаменитостью. Он подчеркнул, что сотрудничал с Николаевым, потому что тот был продюсером программы «Угадай мелодию», передает корреспондент NEWS.ru.

Начальник он был никакой. Он со всеми дружил, он всем все разрешал. Просил только одного — хорошо делайте свое дело, — сказал Пельш.

Пельш также вспомнил совет Николаева — не прыгать через голову и не казаться больше, чем ты есть. Телеведущий подчеркнул, что это напутствие было очень нужным и правильным.

Ранее режиссер Виктор Бурмистров заявил, что Николаев был очень разносторонним человеком, который воспитал множество талантливых артистов. Он отметил огромный вклад ведущего в сферу культуры и искусства. Вся плодотворная жизнь Николаева, по воспоминаниям режиссера, была наполнена взращиванием музыкальных кадров.

Церемония прощания с Николаевым проходит в Москве. Друзья и коллеги телеведущего собрались у Большого траурного зала Троекуровского кладбища. Первыми прислали венки на похороны народные артисты России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко.

