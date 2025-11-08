Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке Сход снежной лавины на Камчатке привел к гибели одного человека

Снежная лавина накрыла двух человек в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. По данным источника, один человек погиб, судьба второго остается неизвестной. Спасательные работы ведутся силами предприятия.

Снег сошел на балок (передвижной домик. — NEWS.ru) примерно в пяти километрах от месторождения. Пока предприятие своими силами ведет раскопки, один человек погиб, судьба второго неизвестна, — говорится в заявлении.

Ранее горноспасательная служба итальянского региона Трентино — Южный Тироль сообщила о гибели пяти альпинистов из Германии при сходе снежной лавины. Инцидент произошел 1 ноября во время их восхождения по северному склону горы Фертайншпитце, высота которой составляет 3545 метров.

Кроме того, лыжник был затянут под снежную массу в горах Красноярского края, но сумел самостоятельно выбраться. По его информации, сход лавины произошел на плато Путорана вблизи Норильска, а сам опасный инцидент случился 18 октября.