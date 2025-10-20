Лыжника затянуло под лавину в Красноярском крае

Лыжника затянуло под лавину в горах Красноярского края, но ему удалось выбраться, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, снег сошел на плато Путорана недалеко от Норильска. Известно, что инцидент произошел 18 октября.

В тот момент на горе находились 10 лыжников, но накрыло только одного парня. Теперь его поздравляют со вторым днем рождения. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

Ранее один альпинист погиб, еще двое пропали без вести после схода лавины в Альпах в Словении. Инцидент произошел недалеко от горы Тосц. Погибший являлся гражданином Хорватии. Поиски остальных участников пришлось временно прекратить из-за непогоды.

До этого американский спортсмен Джим Моррисон стал первым в истории человеком, преодолевшим на лыжах северный склон Эвереста. Экстремальный спуск занял около четырех часов. На некоторых участках крутизна склонов достигала 60 градусов. Спуск проходил по коридору Хорнбейн, который впервые покорили альпинисты из США еще в 1963 году.