05 октября 2025 в 23:39

Хорватский альпинист погиб в Альпах

В Альпах при сходе лавины погиб хорватский альпинист

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один альпинист погиб, еще двое пропали без вести после схода лавины в Альпах в Словении, передает агентство Agence France-Presse. Уточняется, что инцидент произошел недалеко от горы Тосц.

Хорватский альпинист погиб, а двое пропали без вести после схода лавины на северо-западе Словении, — пишет СМИ.

В материале сказано, что спасателям пришлось приостановить поиски из-за погодных условий. Они возобновятся 6 октября, добавили журналисты.

Ранее группа альпинистов сорвалась со склона вулкана 4 октября. Спасательные работы по эвакуации пострадавшей заняли всю ночь. Медицинский осмотр единственной выжившей провели на высоте 1500 метров. В операции принимали участие более 40 профессиональных спасателей, а также добровольцы и медицинские работники.

До этого в китайской провинции Сычуань погиб 31-летний турист при попытке восхождения на гору Нама высотой 5588 метров. Выяснилось, что на высоте около 5500 метров он отстегнулся от страховки, чтобы сделать селфи, потерял равновесие и сорвался вниз по ледяному склону.

Словения
альпинисты
Хорватия
Альпы
