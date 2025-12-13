Морозы минус 48, снегопады, лавины: погода в России на неделю 15–21 декабря

В европейскую часть России придет очередная оттепель, на севере сильные морозы. Эти холода будут контрастировать с сильнейшими температурными аномалиями на Дальнем Востоке, где вместе с вторжением тепла стоит готовиться к мощным снегопадам и сходу лавин. О погоде в стране на неделе с 15 по 21 декабря NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Когда в Москву и соседние области придет очередная оттепель

В начале недели в Москве и Подмосковье ожидается морозная погода с температурой немного ниже климатической нормы. В ночь на понедельник ожидается около −10 градусов, днем до −5.

Во вторник с запада придет атлантический циклон, который принесет потепление и снег с температурой в диапазоне от −3 до +2. В среду, 17 декабря, а также в последующие дни небольшие осадки в виде дождя со снегом, по ночам до −3 градусов, днем — от −2 до +4.

В Тверской, Смоленской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях также в начале недели ожидается оттепель до +2 градусов с умеренными снегопадами и дождями. К середине недели в дневные часы потеплеет до +3, по ночам около нуля, что примерно на три пункта выше климатической нормы.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях в ночь на понедельник до −10 градусов, днем потеплеет до +2. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега. В последующие сутки по ночам минус 2–5 градусов, в среду и четверг — от нуля до −2 градусов, а в дневные часы со вторника по четверг в диапазоне от +2 до +4.

В Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Курской и Белгородской областях в понедельник днем около нуля, ночью до −10, небольшие осадки. Во вторник — четверг в дневные часы до +2 градусов, по ночам минус 3–9 с потеплением до слабого минуса ко второй половине периода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где будет холодно и снежно

В Петербурге и Ленинградской области потепление начнется с понедельника. В дневные часы до +2 градусов, местами небольшой снег, преимущественно в ночные часы. Во вторник облачно с дождем и снегом также ночью, днем 16 и 18 декабря преимущественно без осадков. Температурный фон в середине недели ночью 1–3 градуса выше нуля, днем — до +4.

В Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях ожидается морозное начало недели, по ночам до минус 15–20 градусов, днем от −5 до −10. К середине недели в Архангельской области начнется оттепель до +1 градуса, которая продолжится и во второй половине периода. В Коми примерно до четверга морозы сохранятся, по ночам местами до −30, днем минус 7–12 градусов. В первой половине недели в этих регионах температура будет ниже климатической нормы на 5–15 градусов. Местами пройдет снег.

В Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях в первой половине недели будет распространяться влияние холодного циклона, из-за чего температурный фон будет ниже климатической нормы. В Предуралье по ночам местами столбики термометров опустятся до −20 градусов, а днем около −8. При этом будет идти довольно интенсивный снег. Впоследствии здесь начнется медленное потепление. Если во вторник ночью подморозит до −18 градусов, то днем около −3. В среду и четверг небольшой и умеренный снег, днем до +1 градуса, но по ночам местами при прояснениях до минус 10–15.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В каких субъектах погода соответствует климатической норме

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в начале периода по ночам до минус 10–15 градусов, днем в диапазоне от −6 до −8. Со вторника ожидается повышение температурного фона до −3 градусов в дневные часы, в среду и последующие дни до выходных потеплеет до +1. Наиболее ощутимые снегопады здесь прогнозируются в понедельник и четверг.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях погода будет соответствовать климатической норме. Здесь ожидается слабые ночные морозы до −2 градусов, днем в понедельник и вторник до +1, в среду и четверг до +4. Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине недели они усилятся.

В Краснодарском крае и Адыгее в понедельник, 15 декабря, днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью возможны слабые заморозки. При этом здесь ожидаются довольно интенсивные осадки преимущественно в виде дождей. Во вторник и среду потеплеет до 10–12 градусов, в четверг и пятницу до +13, дожди при этом ослабнут.

В республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае в понедельник и вторник днем ожидается около +6 градусов, умеренные дожди, в горах со снегом. К четвергу потеплеет до +6 градусов, осадки продолжатся.

Где ожидаются резкие перепады температур

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах на пять-шесть градусов холоднее климатической нормы. В начале недели по ночам термометры покажут здесь в диапазоне от −20 градусов и ниже, днем в понедельник около −5, во вторник — около −9, в среду резко подморозит до −17, в четверг холода немного отступят, температура воздуха ожидается не ниже −13, но по ночам во второй половине периода до −27. Снегопады ожидаются здесь преимущественно в понедельник и вторник.

В Свердловской и Тюменской областях также несколько холоднее, чем обычно бывает в середине декабря. Днем в понедельник около −5 градусов с интенсивными снегопадами, которые в последующие сутки ослабнут и подморозит до −10 во вторник, до −14 в среду, в последующие дни — до минус 15–17 градусов. В Челябинской и Курганской областях также похолодание, днем 15 декабря до −7 градусов, к середине недели днем до −12. По ночам во второй половине периода в диапазоне от −15 до −20 градусов.

В Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае будет теплее климатической нормы. В начале недели местами в дневные часы до +5 градусов, осадки в виде снега и мокрого снега. К середине периода похолодает до минус 1–3 градусов, к четвергу похолодает примерно на пять градусов, а по ночам местами подморозит до −14, снегопады продолжатся.

В Тыве, Республике Алтай, Хакасии, а также в центре и на юге Красноярского края неделя начнется со снегопадов и морозов. В понедельник днем от −18 до −23, ночью до −31 градуса. Во вторник «потеплеет» до минус 15–20 днем и минус 23–28 ночью. В четверг дневная температура составит минус 6–8 градусов, по ночам местами до −20 градусов и ниже.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В каких регионах будет холоднее всего

На севере Красноярского края по ночам в начале недели местами до −48 градусов, далее минимальные значения ожидаются в пределах минус 38–43 градусов. Днем преобладающая температура в диапазоне от −11 до −16. Осадки прогнозируются в виде небольшого снега.

В Иркутской области местами снегопады, облачно. Преобладающая температура днем минус 6–8 градусов, ночью — в диапазоне от −11 до −15, на севере региона, ближе к Якутии, местами до минус 25–27.

В Бурятии местами небольшой снег, преобладающая дневная температура от −8 до −11 градусов, по ночам в начале периода до −20, ближе к выходным — минус 14–16.

В Забайкалье в первой половине недели днем от нуля до −2 градусов, по ночам местами до −25, особенно в ночь на понедельник, снегопады. Очередное похолодание начнется в четверг, днем минус 5–8 градусов, осадки ослабнут.

В Якутии будет наблюдаться колебание температур из-за перемещения нескольких циклонов. В центральных районах будет холоднее климатической нормы примерно на четыре пункта: неделя начнется с дневных 20-градусных морозов, которые во вторник усилятся до минус 28–30 градусов, в среду до −25, а в четверг вновь около −30, местами небольшой снег. По ночам местами до 40–45 градусов мороза.

На севере Республики Саха в начале недели гораздо теплее, чем здесь бывает в это время года: в понедельник днем прогнозируется около −16 градусов, умеренный снег. Во вторник — четверг подморозит до минус 19–25 градусов, снегопады продолжатся, но ослабнут. На арктическом побережье Якутии ожидаются метели и ветер до 25 метров в секунду.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Где стоит готовиться к радикальным погодным аномалиям

В Магаданской области существенно теплее климатической нормы — примерно на 10–12 градусов. Днем ожидаются небольшие морозы до −3 градусов, местами от нуля до +2. Но со вторника здесь прогнозируются сильные снегопады, в среду 17 декабря ожидается выпадение до 30 сантиметров снега.

На Чукотке также существенно теплее климатической нормы, местами отклонение составит до 15–20 градусов. В западной половине округа в дневные часы может потеплеть до нуля градусов, преобладающая температура составит минус 2–4 градуса. Минимальные ночные температуры в середине недели составят от −20 до −25 градусов.

На Камчатке также ожидается аномально теплая погода. Местами днем в первой половине недели на побережье от +2 до +5 градусов, но в континентальных районах может подморозить до 20–23 градусов ниже нуля. Во вторник и среду здесь прогнозируются интенсивные снегопады. В четверг также осадки. При этом будет ветрено на побережье из-за циклона, который идет к полуострову из Японии.

В Амурской области холоднее климатической нормы и преимущественно без осадков. Дневная температура в первой половине недели составит минус 17–19 градусов, по ночам до −30.

В Хабаровском крае днем преобладающая температура в диапазоне от −7 до −12 градусов, по ночам на севере региона до минус 32–37. Во вторник стоит готовиться к сильному снегу, которого может выпасть до 20 сантиметров за сутки.

В Приморском крае практически без осадков, местами небольшой снег. Дневная температура воздуха в понедельник и вторник от нуля до +2 градусов, в среду похолодает до −3 градусов, к концу недели вновь потеплеет до +2.

На Сахалине неделя начнется с очень сильных снегопадов с выпадением до 40 сантиметров снега, местами 15 декабря потеплеет до +6 градусов, в последующие сутки около нуля. В горных районах высокая лавиноопасность.

