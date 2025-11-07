Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 08:08

В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи

Марочко: ВСУ проводят ночные ротации в районе Новогригоровки в ЛНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины проводят ротацию личного состава в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новогригоровка (украинское название — Новоегоровка) в Луганской Народной Республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его информации, смена состава проходит в вечернее и ночное время по два-три человека.

В районе оккупированного населенного пункта ЛНР Новогригоровка отмечено проведение ротационных мероприятий ВФУ. Ротация проходит пешим порядком с направления Новосергеевки в вечернее и ночное время суток по два-три человека, — написал Марочко.

Он отметил, что для маскировки украинские солдаты используют маскхалаты и переносные средства РЭБ. Их действия координируются через средства объективного контроля и спутниковую связь.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также стало известно, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.

Россия
СВО
Украина
ЛНР
ротации
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
В России может появиться вход в интернет через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.