В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи Марочко: ВСУ проводят ночные ротации в районе Новогригоровки в ЛНР

Вооруженные силы Украины проводят ротацию личного состава в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новогригоровка (украинское название — Новоегоровка) в Луганской Народной Республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его информации, смена состава проходит в вечернее и ночное время по два-три человека.

В районе оккупированного населенного пункта ЛНР Новогригоровка отмечено проведение ротационных мероприятий ВФУ. Ротация проходит пешим порядком с направления Новосергеевки в вечернее и ночное время суток по два-три человека, — написал Марочко.

Он отметил, что для маскировки украинские солдаты используют маскхалаты и переносные средства РЭБ. Их действия координируются через средства объективного контроля и спутниковую связь.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также стало известно, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.