Детей погибшей от передозировки в Таиланде россиянки вернут на родину

Двое детей бывшей жительницы Магадана, погибшей в Таиланде, вернут на родину при содействии властей, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Гришан. По его словам, несовершеннолетним помогут адаптироваться и поступить на обучение в образовательные учреждения города.
Принимаются все меры по безопасному возвращению детей в Россию и дальнейшей их адаптации, включая и поступление на обучение в образовательные организации города, — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Таиланде от передозировки наркотиками умерла бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области. По данным источника, за границей остались ее дети девяти и 10 лет. При этом отца у несовершеннолетних нет.
До этого в Санкт-Петербурге мальчик вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей. По данным источника, рядом со взрослыми был рассыпан белый порошок. Также около тел обнаружили свернутую купюру.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.