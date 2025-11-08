Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 13:55

Детей погибшей от передозировки в Таиланде россиянки вернут на родину

Власти Магадана пообещали вернуть на родину детей погибшей в Таиланде россиянки

Двое детей бывшей жительницы Магадана, погибшей в Таиланде, вернут на родину при содействии властей, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Гришан. По его словам, несовершеннолетним помогут адаптироваться и поступить на обучение в образовательные учреждения города.

Принимаются все меры по безопасному возвращению детей в Россию и дальнейшей их адаптации, включая и поступление на обучение в образовательные организации города, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Таиланде от передозировки наркотиками умерла бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области. По данным источника, за границей остались ее дети девяти и 10 лет. При этом отца у несовершеннолетних нет.

До этого в Санкт-Петербурге мальчик вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей. По данным источника, рядом со взрослыми был рассыпан белый порошок. Также около тел обнаружили свернутую купюру.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

