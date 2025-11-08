Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:56

Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым завершилась в Большом зале Троекуровского кладбища Москвы, передает корреспондент NEWS.ru. Она закончилась продолжительными аплодисментами, которыми собравшиеся проводили знаменитость в последний путь.

Среди присутствующих были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, музыканты Александр Маршал, Зара, Александр Буйнов и Игорь Николаев.

Ранее режиссер Виктор Бурмистров говорил, что телеведущего, недавно ушедшего из жизни, невозможно полноценно заменить, даже несмотря на наличие формальных преемников. По его словам, Николаев представлял собой уникальное явление — самородка, который через программу «Утренняя почта» приходил в каждую семью как родной человек.

Кроме того, певица Пелагея заявила, что артист кардинально повлиял на ее жизненный путь. Она выразила бесконечную благодарность и любовь Николаеву, пообещав всегда хранить о нем память. По ее словам, он был не просто человеком-легендой, а целой эпохой в отечественном телевидении.

похороны
прощания
Москва
Юрий Николаев
