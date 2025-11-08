«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера DM: премьер Стармер утратил доверие населения и не досидит на посту до лета

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не досидит на своем посту до лета 2026 года, пишет колумнист газеты The Daily Mail Эндрю Нил. По его словам, такой прогноз делают депутаты правящей Лейбористской партии. Это связано с утратой доверия со стороны населения.

Дни премьер-министра сочтены, — считает он.

По его словам, некоторые лейбористы думают, что стоит подождать до следующих местных выборов в мае перед тем, как отправлять его в отставку. В настоящее время такого мнения придерживаются большинство, отмечается в публикации.

При этом другие, наоборот, полагают, что дожидаться лета не имеет смысла. Они хотят отстранить его на Новый год, когда станет очевидно, что предстоящее бюджетное послание, ответственность за которое будет нести как Стармер, так и канцлер казначейства Рейчел Ривс, обернулось провалом.

Ранее стало известно, что власти Великобритании обсуждают возможность отставки Джонатана Пауэлла с поста советника Стармера по национальной безопасности. Согласно данным источника, предложение об увольнении чиновника поступило после отказа от преследования предполагаемых китайских шпионов.