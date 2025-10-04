Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 21:40

Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура

Карлос Сайнс Карлос Сайнс Фото: imago-images.de/Global Look Press

Пилоты команды «Уильямс» Карлос Сайнс и Александер Албон дисквалифицированы по итогам квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1», сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA). Причиной стало нарушение технического регламента: на обоих болидах при работе системы DRS зазор заднего антикрыла превысил допустимые 85 миллиметров.

Представители команды полностью признали результаты проверки и подтвердили несоответствие деталей техническим требованиям. Изначально Албон показал в квалификации 12-й результат, Сайнс — 13-й. После дисквалификации тайский гонщик будет стартовать с 20-й позиции, а испанец — с 19-й.

Ранее пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку «Формулы-1» в Баку. Вторым к финишу пришел Джордж Расселл из Mercedes, третьим — Карлос Сайнс, представляющий Williams. Соревнование прошло 21 сентября и стало 17-м этапом сезона.

Кроме того «Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при Азербайджана в Баку до 2030 года. Гендиректор серии Стефано Доменикали отметил уникальность трассы с техничными участками и длинными прямыми на фоне береговой линии и исторического центра. Он также поблагодарил президента страны Ильхама Алиева и организаторов за инвестиции и развитие этапа.

