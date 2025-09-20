«Формула-1» продлила контракт с Азербайджаном на проведение Гран-при Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» вплоть до 2030 года

«Формула-1» продлила соглашение на проведении Гран-при Азербайджана до 2030 года, сообщается на сайте автогоночной серии. Соревнования проходят в Баку с 2016 года, а с 2017-го этап официально носит название Гран-при Азербайджана.

Трасса [в Баку] уникальна: на ней есть технические участки и длинные прямые отрезки, проходящие вдоль потрясающей береговой линии и исторического центра города. Каждый год гонка получается насыщенной и увлекательной, — отметил гендиректор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Он поблагодарил президента страны Ильхама Алиева и министра молодежи и спорта Фарида Гаибова за инвестиции и помощь в развитии мероприятия. Кроме того, он поблагодарил Автомобильную федерацию Азербайджана и команду Бакинского городского автодрома.

