01 декабря 2025 в 00:16

Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»

Ферстаппен выиграл Гран-при Катара в 23 этапе чемпионата мира «Формулы-1»

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен Фото: Eric Alonso/Global Look Press
Голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу на Гран-при «Формулы-1» в Катаре. Гонка состоялась на автодроме в Лусаиле в рамках 23 тура чемпионата мира.

Вторую позицию занял австралиец Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен». Третье место на подиуме занял испанский пилот Карлос Сайнс из команды «Уильямс».

Перед заключительным этапом сезона лидерство в зачете пилотов сохраняет британец Ландо Норрис. Финальный раунд чемпионата пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.

Ранее бывшего гонщика «Формулы-1» Адриана Сутиля арестовали по подозрению в мошенничестве. Источник уточнил, что речь идет о хищениях, однако не указал их размер.

До этого британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время в первой свободной практике на этапе «Формулы-1» в Соединенных Штатах. Тренировочные заезды состоялись на трассе в Остине в рамках 19-го тура мирового чемпионата. Норрис продемонстрировал результат 1 минута 33,294 секунды, опередив немецкого гонщика «Кик Заубер» Нико Хюлькенберга на 0,255 секунды.

Формула-1
Макс Ферстаппен
гонки
чемпионаты
