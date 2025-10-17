Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 23:58

Определен лучший гонщик в первой практике Гран-при США «Формулы-1»

Пилот «Макларена» Норрис стал лучшим в первой практике Гран-при США «Формулы-1»

Ландо Норрис Ландо Норрис Фото: IMAGO/HOCH ZWEI/Global Look Press

Британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат в первой свободной практике этапа «Формулы-1» в США. Сессия прошла на трассе в Остине в рамках 19-го этапа чемпионата мира.

Норрис установил время 1 минута 33,294 секунды, опередив немецкого пилота «Кик Заубер» Нико Хюлькенберга на 0,255 секунды. Партнер британца по «Макларену» австралиец Оскар Пиастри отстал от лидера на 0,279 секунды, замкнув тройку сильнейших по итогам заезда.

Сессия была омрачена техническими неполадками. Монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден досрочно завершить практику из-за проблем с болидом.

Следующим этапом уик-энда станет квалификация к спринтерской гонке, которая запланирована на ночь на субботу по московскому времени. Борьба за поульные позиции в спринте обещает быть напряженной, учитывая близкие результаты лидеров в первой практике.

Ранее сообщалось, что пилоты команды «Уильямс» Карлос Сайнс и Александер Албон были дисквалифицированы по итогам квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1». Причиной стало нарушение технического регламента: на обоих болидах при работе системы DRS зазор заднего антикрыла превысил допустимые 85 миллиметров.

Формула-1
гонщики
Гран-при
практика
