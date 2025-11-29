Бывшего гонщика «Формулы-1» арестовали из-за скандального дела

Бывшего гонщика «Формулы-1» Адриана Сутиля арестовали по подозрению в мошенничестве, передает газета Bild. Источник уточнил, что речь идет о хищениях, однако не указал их размер.

Отмечается, что бывшего пилота арестовали с еще несколькими фигурантами громкого дела. Его расследовали на территории Монако, Швейцарии и Германии.

Ранее семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Бразилии за нарушение правил в зоне действия двойных желтых флагов. Инцидент произошел во время второго сегмента спринт-квалификации «Формулы-1», когда пилот «Феррари» недостаточно снизил скорость при проезде мимо остановившегося автомобиля его напарника Шарля Леклера.

До этого британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время в первой свободной практике на этапе «Формулы-1» в Соединенных Штатах. Тренировочные заезды состоялись на трассе в Остине в рамках 19-го тура мирового чемпионата. Норрис продемонстрировал результат 1 минута 33,294 секунды, опередив немецкого гонщика «Кик Заубер» Нико Хюлькенберга на 0,255 секунды.