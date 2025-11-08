Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Бразилии за нарушение правил в зоне действия двойных желтых флагов, пишет The Mirror. Инцидент произошел во время второго сегмента спринт-квалификации «Формулы-1», когда пилот «Феррари» недостаточно снизил скорость при проезде мимо остановившегося автомобиля его напарника Шарля Леклера.

В своем решении судьи учли, что Хэмилтон мог не заметить сигналы двойных желтых флагов, поэтому ограничились предупреждением на основе предыдущих аналогичных случаев. Однако они отметили, что британский гонщик продолжал «нерешительно работать с педалью газа», что являлось нарушением регламента.

Появление желтых флагов было вызвано разворотом машины Леклера. Хэмилтон избежал более серьезного наказания и получил первое предупреждение в текущем сезоне. По итогам спринт-квалификации он сохранил 11-ю позицию, поскольку не смог улучшить свой результат на круге, где произошел инцидент с его партнером по команде.

Ранее британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время в первой свободной практике на этапе «Формулы-1» в Соединенных Штатах. Тренировочные заезды состоялись на трассе в Остине в рамках 19-го тура мирового чемпионата. Норрис продемонстрировал результат 1 минута 33,294 секунды, опередив немецкого гонщика «Кик Заубер» Нико Хюлькенберга на 0,255 секунды.