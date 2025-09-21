«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 15:57

Раскрыто имя победителя Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен Фото: Eric Alonso/Global Look Press

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку «Формулы-1» в Баку, сообщается на сайте автогоночной серии. Вторым к финишу пришел Джордж Расселл из Mercedes, третьим — Карлос Сайнс, представляющий Williams. Соревнование прошло 21 сентября и стало 17-м этапом сезона.

В борьбе за лидерство события развивались с первых кругов. Главным инцидентом стала авария на старте: лидер общего зачета Оскар Пиастри из «Макларена» разбил машину и выбыл из гонки.

По итогам 51 круга тройка призеров распределилась следующим образом: Ферстаппен первым пересек финишную черту, Расселл отстал на 14,6 секунды, Сайнс — почти на 19,2 секунды. В пятерку лидеров также вошли Андреа Кими Антонелли (Mercedes) и Лиам Лоусон (Racing Bulls).

Ранее «Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при Азербайджана в Баку до 2030 года. Гендиректор серии Стефано Доменикали отметил уникальность трассы с техничными участками и длинными прямыми на фоне береговой линии и исторического центра. Он также поблагодарил президента страны Ильхама Алиева и организаторов за инвестиции и развитие этапа.

победы
Азербайджан
Формула-1
гонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.