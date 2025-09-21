Раскрыто имя победителя Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку «Формулы-1» в Баку, сообщается на сайте автогоночной серии. Вторым к финишу пришел Джордж Расселл из Mercedes, третьим — Карлос Сайнс, представляющий Williams. Соревнование прошло 21 сентября и стало 17-м этапом сезона.

В борьбе за лидерство события развивались с первых кругов. Главным инцидентом стала авария на старте: лидер общего зачета Оскар Пиастри из «Макларена» разбил машину и выбыл из гонки.

По итогам 51 круга тройка призеров распределилась следующим образом: Ферстаппен первым пересек финишную черту, Расселл отстал на 14,6 секунды, Сайнс — почти на 19,2 секунды. В пятерку лидеров также вошли Андреа Кими Антонелли (Mercedes) и Лиам Лоусон (Racing Bulls).

Ранее «Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при Азербайджана в Баку до 2030 года. Гендиректор серии Стефано Доменикали отметил уникальность трассы с техничными участками и длинными прямыми на фоне береговой линии и исторического центра. Он также поблагодарил президента страны Ильхама Алиева и организаторов за инвестиции и развитие этапа.