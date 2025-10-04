Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 21:39

Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека

Физик Авдеев: магнитные бури не влияют на здоровье человека

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, заявил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев. Однако, по его словам, они могут представлять угрозу для инфраструктуры, передает ТАСС.

У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Даже те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, порядком мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. <...> Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты, — заключил эксперт.

Как отметил Авдеев, геомагнитные возмущения при этом могут нанести серьезный ущерб технике и коммуникациям. Если бы событие, подобное «буре Каррингтона» XIX века, произошло сегодня, только в США убытки составили бы около $2 трлн.

Ранее на Земле началась магнитная буря, которая продолжалась трое суток подряд. По данным астрономов, причиной стало воздействие крупной корональной дыры и высокие скорости солнечного ветра, достигавшие 800–900 км/с. Шторм преимущественно сохранял среднюю интенсивность с отдельными сильными всплесками.

Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
