Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека Физик Авдеев: магнитные бури не влияют на здоровье человека

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, заявил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев. Однако, по его словам, они могут представлять угрозу для инфраструктуры, передает ТАСС.

У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Даже те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, порядком мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. <...> Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты, — заключил эксперт.

Как отметил Авдеев, геомагнитные возмущения при этом могут нанести серьезный ущерб технике и коммуникациям. Если бы событие, подобное «буре Каррингтона» XIX века, произошло сегодня, только в США убытки составили бы около $2 трлн.

Ранее на Земле началась магнитная буря, которая продолжалась трое суток подряд. По данным астрономов, причиной стало воздействие крупной корональной дыры и высокие скорости солнечного ветра, достигавшие 800–900 км/с. Шторм преимущественно сохранял среднюю интенсивность с отдельными сильными всплесками.