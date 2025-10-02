Магнитная буря бушует на Земле уже третьи сутки

На Земле уже третьи сутки бушует магнитная буря, вызванная высокими скоростями солнечного ветра, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Шторм длится более 50 часов и большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными всплесками.
По состоянию на утро положительных сигналов о стабилизации геомагнитной обстановки не наблюдается. Основным фактором, сохраняющим возмущение магнитосферы, ученые называют исключительно высокую скорость солнечного ветра. Она стабильно держится на уровне около 700–800 км/с, что соответствует «экстремально высокой» границе, а временами фиксируются пики до 900 км/с.
По данным специалистов, столь высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя факторами — вспышечной активностью и воздействием крупной корональной дыры, в зону влияния которой Земля вошла прошлой ночью. Эксперты отмечают, что при отсутствии в ближайшее время мощных вспышек или прямых ударов солнечной плазмы признаки улучшения геомагнитной обстановки могут проявиться в течение одного-двух дней.
Ранее астрономы предупредили, что 30 сентября на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указывает на сильное возмущение магнитосферы.