02 октября 2025 в 10:30

Магнитная буря бушует на Земле уже третьи сутки

ИКИ РАН: магнитная буря продолжается на Земле более 50 часов подряд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Земле уже третьи сутки бушует магнитная буря, вызванная высокими скоростями солнечного ветра, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Шторм длится более 50 часов и большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными всплесками.

Магнитная буря продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра. <….>. Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1–G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро положительных сигналов о стабилизации геомагнитной обстановки не наблюдается. Основным фактором, сохраняющим возмущение магнитосферы, ученые называют исключительно высокую скорость солнечного ветра. Она стабильно держится на уровне около 700–800 км/с, что соответствует «экстремально высокой» границе, а временами фиксируются пики до 900 км/с.

По данным специалистов, столь высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя факторами — вспышечной активностью и воздействием крупной корональной дыры, в зону влияния которой Земля вошла прошлой ночью. Эксперты отмечают, что при отсутствии в ближайшее время мощных вспышек или прямых ударов солнечной плазмы признаки улучшения геомагнитной обстановки могут проявиться в течение одного-двух дней.

Ранее астрономы предупредили, что 30 сентября на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указывает на сильное возмущение магнитосферы.

магнитные бури
солнце
Земля
РАН
