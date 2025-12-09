Путин раскрыл, почему возвращенные от Киева территории важны Путин: возвращенные от Киева территории всегда были частью России

Возвращенные от Киева территории важны, заявил президент Владимир Путин во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, эти земли всегда были частью России. Встреча проходит в режиме видеоконференции.

Территории — это важно. Это наша историческая территория. Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России, — отметил Путин.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что экс-хозяин Белого дома Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. Американский лидер добавил, что всегда восхищается красотой полуострова.

До этого Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике. В частности, результаты были достигнуты военнослужащими группировки «Днепр» в рамках наступательной операции на данных участках фронта.