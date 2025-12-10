Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Запекаю рулет из индейки: сочное блюдо с яблочной начинкой!

Запекаю рулет из индейки: сочное блюдо с яблочной начинкой! Запекаю рулет из индейки: сочное блюдо с яблочной начинкой! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете необычные блюда на Новый год вместо привычных? Этот мясной рулет с индейкой станет вкусным открытием. Для его приготовления понадобится: 800 граммов фарша из индейки, одно крупное яблоко сорта «Гренни смит», одна луковица, 100 граммов панировочных сухарей, одно яйцо, соль, перец и две столовые ложки клюквенного соуса для глазури.

Фарш смешивают с яйцом, сухарями, солью и перцем. Для начинки яблоко и лук нарезают тонкими ломтиками и слегка пассеруют до мягкости. Фарш выкладывают на пищевую пленку, формируя прямоугольный пласт. Сверху распределяют яблочно-луковую начинку. Аккуратно, с помощью пленки, заворачивают плотный рулет с индейкой и яблоками. Его перекладывают на противень швом вниз, смазывают клюквенным соусом и запекают при 180 градусах около 40 минут.

Готовый праздничный рулет из индейки получается сочным благодаря фруктам, с кисло-сладкой корочкой. Это блюдо легко нарезается на красивые порционные куски. Такой вкусный рулет на Новый год можно подавать как теплым, так и холодным, с овощным гарниром или салатом.

Ранее мы поделились рецептом салата «Медвежья шубка» с авокадо.

