07 декабря 2025 в 04:39

Готовлю индейку терияки с брокколи — азиатская вкуснота за 15 минут: самое то для ПП-ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Данный рецепт служит отличной базой для кулинарных экспериментов. Индейку можно заменить на куриное филе или даже креветки, а брокколи — на стручковую фасоль, цветную капусту или молодую кукурузу. Если вы любите острое, добавьте в соус немного чили-хлопьев или каплю острого соуса шрирача. Блюдо можно подавать как самостоятельно, так и с гарниром из бурого риса или киноа, что делает его не только вкусным, но и невероятно удобным в планировании недельного меню.

150 г филе индейки нарезаю тонкими полосками, 200 г брокколи разбираю на соцветия. Смешиваю соус из 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. кунжутного масла и 1 измельченного зубчика чеснока. Индейку обжариваю на хорошо разогретой сковороде без масла 3–4 минуты до легкой корочки. Вливаю соус, хорошо перемешиваю и добавляю брокколи. Если брокколи сырая, предварительно бланширую ее 2 минуты в кипятке. Готовлю все вместе еще 4–5 минут, помешивая, пока соус не загустеет и не покроет ингредиенты. Перед подачей посыпаю 1 ч. л. кунжута.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

