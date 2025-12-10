Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Чернослив и фисташки для мяса: неожиданное сочетание, которое превращает свинину в нежнейший деликатес

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Чернослив, томленный вместе с мясом, отдает ему свою сладость и сок, делая свинину невероятно нежной и ароматной. Фисташки же добавляют тот самый хруст и ореховые нотки.

Для блюда мне понадобится: свиная вырезка (1 кг), чернослив без косточек (100 г), фисташки (70 г), сливочное масло (40 г), чеснок (3–4 зубчика), перец чили, соль, перец.

Свиную вырезку промываю, обсушиваю и делаю глубокий надрез по всей длине, не прорезая до конца, — должен получиться «карман». Чеснок пропускаю через пресс, смешиваю с размягченным сливочным маслом, солью, перцем и щепоткой чили. Этой смесью натираю вырезку снаружи и внутри надреза. Чернослив нарезаю тонкими полосками, фисташки мелко рублю. Начиняю «карман» в мясе черносливом и фисташками, равномерно распределяя начинку. Закалываю края зубочистками или перевязываю кулинарной нитью. Оставшиеся фисташки мелко дроблю и обваливаю в них мясо со всех сторон, слегка вдавливая орехи в поверхность. Выкладываю вырезку в форму для запекания. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 45–60 минут (в зависимости от желаемой степени прожарки). Даю мясу отдохнуть 10–15 минут под фольгой перед нарезкой. Подаю, нарезав толстыми ломтиками, чтобы была видна начинка.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

