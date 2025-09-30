На Земле началась мощнейшая магнитная буря На Земле зафиксировали крупнейшую за три месяца геомагнитную бурю категории G3+

На Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+, сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указывает на сильное возмущение магнитосферы.

Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выброс до уровня 7,33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале, — сказал Богачев.

Ученый добавил, что в последний раз события такого уровня наблюдались 1 июня. Тогда был зафиксирован удар крупного солнечного протуберанца по Земле. Наблюдения показывают, что в околоземном космическом пространстве обстановка остается существенно осложненной из-за повышенной солнечной активности, заключил Богачев.

Ранее стало известно, что 28 сентября на Солнце произошла импульсная вспышка класса M6.4. Пик энерговыделения пришелся на 11:43 по московскому времени, превзойдя мощность всех солнечных вспышек с 19 июня текущего года. Расположение вспышки значительно смещено относительно линии Солнце — Земля, что минимизирует потенциальные риски.