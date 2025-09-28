Мощнейшие вспышки зафиксированы на Солнце

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 20:13

ИКИ РАН фиксирует мощнейшие за три месяца вспышки на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Солнце произошла импульсная вспышка класса M6.4, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Пик энерговыделения пришелся на 11:43 по московскому времени, превзойдя мощность всех солнечных вспышек с 19 июня текущего года.

С утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, выбросы плазмы не смогут преодолеть гравитацию Солнца и достичь Земли. Кроме того, расположение вспышки значительно смещено относительно линии Солнце — Земля, что минимизирует потенциальные риски.

Также вероятность дальнейшего усиления активности, включая вспышки высшего класса X, пока оценивается как низкая. Однако текущее событие ставит под вопрос точность существующих математических моделей, которые отвечают за прогнозирование солнечной активности.

Взрыв произошел на фоне общего роста активности Солнца, который начался в пятницу вечером. Только за вчерашние сутки было зафиксировано 19 вспышек, включая три события класса M. По мнению специалистов, это указывает на «существенно повышенную вспышечную активность с пока неопределенными рисками».
