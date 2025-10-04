Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 20:50

Украинский «Лютый» убил россиянку в собственном доме

Жительница Макеевки погибла при ударе украинского БПЛА «Лютый»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Мирная жительница погибла, еще двое ранены при атаке беспилотника ВСУ на Макеевку, сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации главы и правительства ДНР. По данным ведомства, украинские войска использовали БПЛА АН-196 «Лютый».

Поступили данные о гибели женщины 1982 года рождения, ранении женщины 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения, — говорится в сообщении.

Дрон попал в частный жилой дом на улице Крылова, после чего здание было разрушено. Повреждения также получил соседний дом: выбиты стекла, посечен фасад и ограждение.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков сбитого украинского беспилотника загорелась сухая трава в Кумылженском районе. По словам главы региона, никто не пострадал.

В Минобороны сообщали, что ВСУ в ночь на 4 октября атаковали 11 российских регионов и Черное море. Средства противовоздушной обороны сбили 117 беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области (27) и Волгоградской (16). По 15 дронов ликвидировали над Курской областью и Крымом.

ДНР
Макеевка
ВСУ
атаки
БПЛА
беспилотники
смерти
пострадавшие
разрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии
Солдаты ВСУ покидают позиции под Изюмом вместе с командирами
Украинский «Лютый» убил россиянку в собственном доме
Россиянка погибла во время наводнения в Болгарии
Врачам пришлось спасать одессита от принудительной мобилизации
Орбан заявил о хорошей новости для всей Европы
Премьер Грузии рассказал о состоянии пострадавшего на митинге полицейского
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.