Украинский «Лютый» убил россиянку в собственном доме

Мирная жительница погибла, еще двое ранены при атаке беспилотника ВСУ на Макеевку, сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации главы и правительства ДНР. По данным ведомства, украинские войска использовали БПЛА АН-196 «Лютый».

Поступили данные о гибели женщины 1982 года рождения, ранении женщины 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения, — говорится в сообщении.

Дрон попал в частный жилой дом на улице Крылова, после чего здание было разрушено. Повреждения также получил соседний дом: выбиты стекла, посечен фасад и ограждение.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков сбитого украинского беспилотника загорелась сухая трава в Кумылженском районе. По словам главы региона, никто не пострадал.

В Минобороны сообщали, что ВСУ в ночь на 4 октября атаковали 11 российских регионов и Черное море. Средства противовоздушной обороны сбили 117 беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области (27) и Волгоградской (16). По 15 дронов ликвидировали над Курской областью и Крымом.